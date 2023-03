© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Interessante l'intesa sottoscritta da Ef, Edison, Ansaldo Energia ed Ansaldo Nucleare. I tempi sono maturi e non più procrastinabili per tornare a parlare di nucleare di nuova generazione anche in Italia". Lo dichiara il viceministro all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, Vannia Gava. (Rin)