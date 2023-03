Speciale energia: Iran, direttore Aiea, concessioni fatte da Teheran dipendono da negoziati futuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha ammesso in una conferenza stampa organizzata a Vienna che le concessioni fatte dall’Iran durante la sua visita a Teheran dipenderanno dall’andamento di futuri negoziati sul nucleare. Le dichiarazioni di Grossi giungono dopo la visita condotta dal direttore dell’Aiea a Teheran lo scorso 4 marzo e due giorni prima della riunione trimestrale del consiglio dei governatori dell'agenzia Onu. Lo scorso 4 marzo, Grossi ha dichiarato in una conferenza stampa che Teheran si è impegnata a reinstallare le apparecchiature di monitoraggio presso i suoi impianti nucleari e ad assistere un'indagine sulle tracce di uranio rilevate in siti non dichiarati. "Dovremo discutere in quale modalità operare”, ha dichiarato Grossi parlando ai giornalisti, ammettendo che questa e altre questioni dipenderanno in gran parte dai futuri colloqui tecnici. "Abbiamo le nostre idee e questo farà parte delle discussioni tecniche che saranno intraprese in seguito alla mia visita e alla dichiarazione congiunta. Molto presto un team tecnico si recherà in Iran per condurre queste discussioni", ha affermato Grossi. (Res)