Siria: Damasco e Teheran condannano l'attacco su scalo Aleppo

- La Siria ha messo in guardia Israele sulle “conseguenze dei crimini reiterati”, dopo l’attacco aereo attribuito proprio allo Stato ebraico, che ha preso di mira l’aeroporto di Aleppo, nel nord della Siria, causando alcuni danni alla pista. Lo ha riferito il ministero degli Esteri di Damasco in un comunicato stampa, invitando la “comunità internazionale a condannarlo e ad agire per porvi fine, soprattutto perché rappresenta una minaccia alla sicurezza e alla pace nella regione e nel mondo”. Il ministero ha indicato che l'attacco costituisce un “doppio crimine”, perché ha preso di mira un aeroporto civile, impedendo l'accesso agli aiuti umanitari dall'interno e dall'esterno della Siria alle vittime del terremoto del 6 febbraio. Anche il portavoce della diplomazia iraniana, Nasser Kanaani, ha condannato l’attacco. "Mentre le vittime del terremoto stanno attraversando circostanze difficili, l'entità sionista sta attaccando l'aeroporto di Aleppo, che è il principale mezzo per fornire loro aiuti internazionali, e questo è un chiaro esempio di crimine contro l'umanità", ha affermato. Kanaani ha invitato "le istituzioni internazionali ad adottare provvedimenti immediati ed efficaci per far cessare i reati (di Israele)”.(Lib)