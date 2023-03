Fvg: resort Portopiccolo, respinto ricorso di Trieste 2040 contro lo sfratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato respinto dal tribunale civile di Trieste il ricorso della società Trieste 2040 srl, nuovo nome della Ppn srl, che ha in gestione il resort di Portopiccolo nella baia di Sistiana. La società si opponeva allo sfratto intimato dalla proprietà, la Rilke srl costituita dal fondo Hig Capital e dal gruppo friulano delle costruzioni Rizzani de Eccher. Con la decisione di oggi, "si apre una nuova fase anche per i lavoratori", hanno detto i legali al termine dell'udienza. I sindacati chiedono garanzia di continuità per i lavoratori, una settantina quelli stabili, che ruotano attorno al resort. È atteso, intanto, per venerdì 10 un tavolo tecnico tra le parti all'ufficio conflitti del lavoro della Regione. L’auspicio dei sindacati è che la proprietà presenti il nuovo piano di gestione di Portopiccolo. (Frt)