Imprese: Perrone (Unicredit), startup aziende del futuro per guidare innovazione

24 luglio 2021

- Le startup sono le imprese del futuro. Lo ha detto Francesca Perrone, Head of Esg & Start lab Italy di Unicredit, durante la presentazione della decima edizione di Unicredit Start lab, la piattaforma di business e innovazione del gruppo bancario dedicata a startup e Pmi italiane "Tech" ad alto potenziale, che si è svolta in collaborazione presso la sede della Camera di commercio di Roma, al Tempio di Vibia Sabina e Adriano. "Unicredit start lab è la piattaforma che abbiamo progettato in Unicredit per identificare e sostenere le migliori startup innovative in Italia - ha spiegato Perrone -. Il bando è rivolto a tutti coloro che hanno una idea e una tecnologia sul futuro. Il bando è aperto fino al 18 aprile del 2023 e aspettiamo tutti coloro che hanno dei progetti. Siamo pronti ad ascoltare progetti innovativi. Per noi le startup sono le imprese del futuro e, tra l'altro, hanno tecnologie che possono essere molto utili alle imprese del presente per rinnovarsi e guidare quella transizione digitale ed ecologica e tutte le trasformazioni che oggi sono la chiave per costruire delle imprese moderne - ha sottolineato -. L'Italia, rispetto all'Europa deve recuperare un gap, ma ci sono tanti segnali positivi da qualche anno: intanto il volume degli investimenti nelle Startup, che nel 2022 è arrivato a più di 2 miliardi, talento imprenditoriale e tanti attori, di cui anche Start lab si circonda che vuole unire le forze per far emergere la migliora innovazione italiana", ha concluso.(Rer)