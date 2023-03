Università: Dori (Avs), serve azione concreta su fenomeno suicidio accademico, mia interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La recente ondata di suicidi tra gli studenti universitari rappresenta una tragedia che non possiamo più permetterci di ignorare. Non si può più rimanere indifferenti di fronte al dolore di giovani vite spezzate dalla pressione degli studi universitari, unita alla mancanza di prospettive e di supporto psicologico adeguato. Ho presentato, dunque, un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Università e della ricerca e al Ministro della Salute per chiedere loro di agire immediatamente rafforzando le attività di supporto didattico e psicologico negli atenei universitari". Lo afferma in una nota il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Devis Dori, che conclude: "La mancanza di un adeguato supporto psicologico rappresenta un grave vuoto nella tutela dei diritti degli studenti. Con la mia interrogazione chiedo al governo di attivarsi per scongiurare ulteriori eventi tragici legati al cosiddetto suicidio accademico". (Rin)