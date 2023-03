Spagna: Ferrovial ribadisce che trasferimento sede non è dovuto a maggiore stabilità giuridica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial ha chiarito che il suo trasferimento nei Paesi Bassi non è dovuto a una minore stabilità giuridica in Spagna, ma a una maggiore proiezione negli Stati Uniti, il suo mercato principale. "La stabilità giuridica spagnola è pari alla migliore del mondo e di tutti i Paesi europei", ha sottolineato Francisco Polo, direttore della comunicazione della multinazionale in alcune dichiarazioni a "Tve". Polo ha poi aggiunto che il trasferimento della sede non risponde ad alcun interesse fiscale personale di nessuno dei membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, Rafael del Pino. Nella sua prima comunicazione al mercato per annunciare l'operazione, la società aveva spiegato che i Paesi Bassi hanno un "quadro giuridico stabile", giustificando il suo trasferimento in quel Paese, cosa che è stata interpretata da molti un attacco alle politiche fiscali in Spagna. (segue) (Spm)