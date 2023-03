Spagna: Ferrovial ribadisce che trasferimento sede non è dovuto a maggiore stabilità giuridica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, Polo ha ammesso che non tutte le ragioni sono state spiegate "chiaramente", ribadendo il suo impegno verso la Spagna, dove manterrà l'occupazione e la sua attività, e assicurando che Ferrovial ha sempre lavorato con tutti i governi di qualsiasi colore. Il rappresentante dell'azienda ha affermato che Ferrovial ha "un enorme rispetto per il governo spagnolo" e che ogni spagnolo dovrebbe sentirsi "orgoglioso" del fatto che una delle sue aziende abbia successo fuori dal Paese. In ogni caso, Polo ha assicurato che questa transazione non richiede alcuna autorizzazione da parte dell'esecutivo perché tutto avviene all'interno dello spazio comune europeo, e che lo scudo anti-opa non è stato concepito per questi casi, in cui si sta per realizzare solo una fusione tra una società spagnola e una olandese. (Spm)