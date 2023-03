Municipio Roma IV: Corciulo (Sce), mi incatenerò se non saremo coinvolti in confronto stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono disposta a incatenarmi davanti al Campidoglio se non verremo coinvolti nella discussione" sullo stadio dell'As Roma a Pietralata. Lo ha detto la consigliera di Sinistra civica ecologista al Municipio Roma IV, Carla Corciulo, nel corso del consiglio municipale di oggi riunitosi per l'espressione di parere sulla delibera della giunta capitolina che motiva l'interesse pubblico per lo stadio della As Roma a Pietralata. "Personalmente ho dato parere favorevole perché è un'opportunità di varie ricadute sul territorio ma detto ciò saremo vigili e quello che conta è evitare di avere un atteggiamento ideologico", ha spiegato Corciulo. "Il nostro compito oggi è far valere l'elenco delle criticità che abbiamo esposto e l'importanza dell'interlocuzione con il nostro Municipio e noi questa cosa la pretendiamo", ha aggiunto. "Quello che dobbiamo capire è cosa porterà in termini di riqualificazione ambientale e sociale un intervento del genere - ha concluso - su un territorio in cui da 40 anni si parla di riqualificazione. Inoltre, per me è fondamentale che ci sia anche una ricaduta occupazionale, l'ambizione di poter vedere che il Municipio IV non è solo il luogo della dispersione scolastica, dello spaccio e dell'abbandono ma è anche altro". (Rer)