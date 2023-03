Urbanistica: con il nuovo sistema informativo a Roma affrancazioni semplificate in 30 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tempi di lavorazione delle pratiche di affrancazione semplificata passano dai 14 mesi dello scorso anno ai circa 30 giorni attuali. Il nuovo sistema informativo Siat – Sistema informativo affrancazioni e trasformazioni in funzione dallo scorso gennaio e adesso entrato a pieno regime permette, infatti, una lavorazione totalmente digitale della pratica, attraverso l'asseverazione elaborata e presentata direttamente dal tecnico di parte e lavorata in back office dagli operatori di Roma Capitale. Questa innovazione ha permesso una drastica riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche che oggi sono ampiamente al di sotto dei 90 giorni previsti dalla legge e un abbattimento imponente dei tempi di attesa. Con il nuovo Sistema la lavorazione è immediata: le affrancazioni semplificate si inseriscono direttamente sul portale e non più via Pec e ciò facilita sia l'attività dei tecnici, grazie al controllo automatico di eventuali errori e/o omissioni, sia quella di Roma Capitale che può richiedere qualsiasi integrazione o chiarimento direttamente tramite piattaforma eliminando ogni comunicazione cartacea. (segue) (Com)