Urbanistica: con il nuovo sistema informativo a Roma affrancazioni semplificate in 30 giorni (2)

- "Questa è una piccola grande rivoluzione. Quando siamo arrivati nessuno credeva che saremmo riusciti a mettere a posto una situazione fuori controllo da anni. Oggi stiamo recuperando il pregresso e, allo stesso tempo, abbiamo rivoluzionato le modalità di lavoro attraverso la revisione dei processi e la loro informatizzazione. Questo ci consente di dare un servizio ai cittadini efficace ed efficiente: chi inserisce oggi una pratica se la vede lavorare in 30gg. Il prossimo passo è implementare le trasformazioni semplificate tramite il Siat e, successivamente, anche le affrancazioni e trasformazioni ordinarie – spiega l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia - A Roma le cose possono funzionare, basta lavorare con serietà e impegno, investire nell'innovazione e fare squadra. In proposito ringrazio gli uffici del Dipartimento per il lavoro fatto e anche gli ordini professionali di Architetti, Ingegneri e Geometri che ci hanno aiutato ad affinare il sistema e che collaborano costantemente con l'Amministrazione al fine di migliorare i servizi resi ai cittadini", conclude Veloccia. (Com)