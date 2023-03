Infrastrutture: Eni, completata installazione di Iswec al largo di Pantelleria con Politecnico di Torino e Wave for Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni annuncia di aver completato, a circa 800 metri dalla costa dell'isola di Pantelleria, l'installazione del primo dispositivo Iswec (Inertial Sea Wave Energy Converter) al mondo collegato alla rete elettrica dell'isola che potrà raggiungere i 260kW di picco di produzione di energia elettrica da moto ondoso. La campagna sperimentale – riferisce una nota – condotta in reali condizioni di esercizio, porterà a risultati utili per lo sviluppo dei dispositivi di seconda generazione già in fase di studio. Sviluppato da Eni in collaborazione con il Politecnico di Torino e Wave for Energy srl (spinoff dello stesso ateneo), Iswec è una tecnologia innovativa nell'ambito delle soluzioni per la produzione di energia rinnovabile offshore capace di convertire il moto delle onde in elettricità. Si tratta di un dispositivo altamente tecnologico in grado di fornire energia a infrastrutture offshore, isole minori off-grid e comunità costiere. Il design di Iswec è in grado di adattarsi alle condizioni meteomarine tipiche del sito di installazione, mediante un algoritmo genetico che sfrutta l'elevata potenza di calcolo disponibile presso l'Eni Green Data Center (Gdc) di Ferrera Erbognone. La macchina consiste in uno scafo in acciaio, di dimensioni 8x15m che ospita Il sistema di conversione dell'energia, costituito da due unità giroscopiche di più di 2 m di diametro ciascuna. Il dispositivo è mantenuto in posizione, in un fondale di 35 m, da uno speciale ormeggio di tipo autoallineante in base alle condizioni meteo-marine, composto da tre linee di ormeggio e uno swivel (giunto rotante) mentre l'energia elettrica prodotta è portata a terra mediante un cavo elettrico sottomarino. L'energia da moto ondoso è una delle principali forme di energia rinnovabile attualmente meno valorizzate. (segue) (Com)