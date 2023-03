Infrastrutture: Eni, completata installazione di Iswec al largo di Pantelleria con Politecnico di Torino e Wave for Energy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basti pensare che il 70 per cento della superficie terrestre è ricoperta da acqua (di cui il 97 per cento costituito da mare e oceani). In particolare, la potenza sviluppabile dalle onde del mare corrisponde a circa 2 terawatt a livello globale, corrispondenti a circa 18 mila terawattora all'anno, pari a quasi la domanda annuale di elettricità del pianeta. Inoltre, l'energia delle onde del mare è più prevedibile, continua e di maggiore densità energetica rispetto a quella del sole e del vento, essendo disponibile sia di giorno che di notte. Un ulteriore vantaggio di questa tecnologia è la notevole riduzione dell'impatto paesaggistico in quanto il dispositivo emerge solamente per circa 1 metro sopra il livello dell'acqua. Per di più, Iswec si può integrare perfettamente con altre soluzioni di produzione di energia rinnovabile in ambito offshore, come ad esempio l'eolico, in termini sia di valorizzazione dei sistemi di connessione alla rete elettrica sia di integrazione all'interno di un'area di mare, massimizzando la conversione di energia disponibile. La tecnologia Iswec, che è parte del piano di decarbonizzazione di Eni, è stata citata dalla Commissione europea nella sua strategia per le energie rinnovabili offshore come esempio chiave di convertitore di energia da onde. L'installazione di Iswec a Pantelleria è il primo passo verso la decarbonizzazione dell'isola, in linea con l'agenda di transizione energetica. (Com)