8 marzo: Meloni, donne sottovalutate, in tanti scommettevano su mio fallimento

- "Qualsiasi cosa ho fatto nella mia vita, i più hanno scommesso sul mio fallimento. C'entra il fatto che sono una donna? Probabilmente sì. Lo racconto per dire che c'è una buona notizia in quello che sembra un pregiudizio: voglio dire alle donne di questa nazione che il fatto di essere sottovalutate è un grande vantaggio, perché spesso non ti vedono arrivare”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne a Montecitorio. (Rin)