Consumatori: Bergamotto, Mimit sta monitorando efficacia registro opposizioni

- Il ministero delle Imprese e del made in Italy "sta monitorando l’efficacia del nuovo strumento sin dalla sua attivazione". Lo ha detto il sottosegretario alle Imprese ed al made in Italy, Fausta Bergamotto, nel rispondere all’interrogazione, presentata da Fratelli d’Italia, indirizzata al ministro delle Imprese e del made in Italy, su quali eventuali iniziative si intendano intraprendere al fine di implementare l'efficacia del registro pubblico delle opposizioni. "Si ritiene utile continuare a sensibilizzare i cittadini, che lamentino chiamate indesiderate, ad iscriversi al registro delle opposizioni e a segnalare all’autorità competente eventuali violazioni - ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo -. Allo stesso tempo è necessario sensibilizzare i cittadini sull’attenzione alla sottoscrizione dei consensi al marketing poiché talune telefonate, seppure indesiderate, risultano autorizzate". (segue) (Rin)