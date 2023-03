Milano: accoltellatore di Centrale era in stato di alterazione psicofisica nel precedente per furto con strappo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo all'arrestato per gli accoltellamenti di ieri in zona Centrale gli investigatori riferiscono che il 23 enne Abrahman Rhasi, cittadino marocchino irregolare, era stato denunciato per uno scippo risalente a febbraio scorso: aveva strappato il telefono cellulare a un uomo a bordo di un autobus della linea 90 ed era stato trovato dagli agenti della polizia su un treno alla stazione di Rogoredo, dove si trovava in uno stato di alterazione psicofisica per cui era stato ricoverato all'ospedale di San Donato e da cui era stato dimesso il giorno dopo. Questa è la ragione per cui quando ieri è stato bloccato dagli agenti aveva al polso un braccialetto da ospedale. (Rem)