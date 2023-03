Energia: Barbaro, Mase monitora situazione su costi nel Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa amministrazione, in una congiuntura già di per sé sfavorevole, sta monitorando la situazione e sta valutando possibili, ulteriori interventi, in coordinamento con l'Arera". Lo ha sottolineato il sottosegretario all’Ambiente ed alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro, in Aula alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione presentata dal Movimento cinque stelle, indirizzata al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, su quali iniziative urgenti si intendano assumere per far fronte alla situazione delineatasi in Sicilia e in altre regioni del Sud, in cui l'eccessivo costo dell'energia può determinare la chiusura di realtà imprenditoriali e il rischio di dissesto delle amministrazioni locali. (Rin)