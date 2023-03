Spagna: imprenditori respingono proposta salariale sindacati, ma "aperti a negoziarne" una nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni imprenditoriali spagnole hanno respinto gli aumenti salariali proposti dai sindacati per il periodo 2022-2024. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", al termine dell'incontro di oggi la Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) e delle piccole e medie imprese (Cepyme) hanno dato mandato ai loro negoziatori di elaborare una controproposta e nei prossimi giorni le due parti inizieranno uno scambio di proposte. Fonti dei datori di lavoro hanno criticato, in particolare, la necessità di concordare aumenti salariali retroattivi e recuperi corrispondenti al 2022. In secondo luogo, altre fonti del settore imprenditoriale hanno rifiutato la formula proposta dai sindacati per creare un indicatore "affidabile e attendibile" dei profitti aziendali, a seconda dei settori, al fine di negoziare con esso il recupero del potere d'acquisto perso a causa della crisi inflazionistica. Nonostante le divergenze, al termine dell'incontro sia le associazioni imprenditoriali che i sindacati hanno concordato sul fatto che sarebbe essenziale firmare un nuovo Accordo per l'occupazione e la contrattazione collettiva (Aenc). Questo permetterebbe ai negoziatori di avere delle linee guida chiare su come concordare i salari quest'anno e cercare di recuperare parte o tutto il potere d'acquisto perso nell'anno precedente, quando l'aumento medio dei salari per oltre 9 milioni di lavoratori è stato del 2,7 per cento rispetto a un aumento medio dei prezzi nel 2022 dell'8,4 per cento. (Spm)