Italia-Usa: addetta scientifica a Washington, lavoriamo a connessioni con centro mRna di Padova

- La città di Padova ospita uno dei centri di riferimento a livello nazionale nel Pnrr per la tecnologia mRna, e l'Italia intende promuovere il suo lavoro negli Stati Uniti per avviare nuove collaborazioni. Lo ha detto Giusi Condorelli, addetta scientifica con profilo medico assegnata all'ambasciata d'Italia a Washington, parlando a margine della Conferenza delle addette e degli addetti scientifici e spaziali 2023, evento sul tema "La diplomazia scientifica al servizio della crescita dell'Italia" in chiusura oggi a Padova. "Vogliamo creare connessioni fra questo centro e i nostri partner negli Stati Uniti", ha detto Condorelli, sottolineando che "negli ultimi anni le biotecnologie avanzate sono cresciute in modo significativo in Italia" come nel campo di "vaccini, nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche o ancora della medicina di precisione". (Res)