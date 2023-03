Municipio Roma IV: Sperandio (Fd'I), favorevoli a stadio ma perplessità su viabilità e parcheggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda lo stadio dell'As Roma a Pietralata "siamo ancora molto critici perché non vediamo soluzioni concrete su viabilità e parcheggi soprattutto". Lo ha detto il consigliere di Fratelli d'Italia nel Municipio Roma IV, Giorgio Sperandio, nel corso del Consiglio municipale di oggi riunitosi per l'espressione di parere sulla delibera della giunta capitolina che motiva l'interesse pubblico sullo stadio a Pietralata. "Noi siamo favorevoli a questo stadio ma bisogna analizzarlo nel contesto - ha spiegato -. Dobbiamo capire, prima che il Comune vada a iniziare il progetto, se i parcheggi saranno adeguati al quadrante. Quelli che conosciamo noi, su carta, sono insufficienti. E poi - ha proseguito - quando si riverseranno tutte queste macchine in un luogo dove c'è un ospedale ovviamente ci saranno molte criticità". (Rer)