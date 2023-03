Ue: bozza regolamento Commissione su direttiva zero emissioni prevede utilizzo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le nove tecnologie previste dal regolamento sul Net-zero industry act, il piano della Commissione europea per accelerare la transizione verso l'industria a zero emissioni e fornire un quadro normativo adatto alla sua rapida diffusione, è previsto anche il nucleare. È quanto si legge nella bozza del Net-zero industry act, della quale "Agenzia Nova" ha preso visione, che dovrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo 14 marzo. A quanto si legge nel testo, le tecnologie previste sono nove: quelle fotovoltaiche e del solare termico, per l'eolico onshore e offshore, le tecnologie delle batterie, le pompe di calore, le tecnologie dell'idrogeno rinnovabile, le tecnologie del biometano, le tecnologie nucleari (fissione), quelle legate alla cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (Ccus) e le tecnologie di rete. (Beb)