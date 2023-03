Omicidio Sacchi: in appello la procura generale chiede conferma condanne primo grado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventisette anni per Valerio Del Grosso, 25 anni per Marcello De Propris e 25 anni per Paolo Pirino. Il procuratore generale Francesco Mollace, questa mattina, ha sollecitato la conferma delle condanne in primo grado, durante il processo in corte d'appello a Roma per l'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 in zona Colli Albani a Roma. Il procuratore generale, per la ex fidanzata della vittima, Anastasiya Kylemnyk, ha sollecitato una condanna a tre anni per i soli fatti di droga. (Rer)