Sardegna: Consorzio Pecorino Romano in Giappone per conquistare mercato nipponico

- Il Consorzio di tutela del Pecorino Romano a Tokyo protagonista di Foodex Japan, uno dei principali eventi globali dell’industria alimentare, ininterrottamente cresciuto dall’esordio nel 1976. Addio pandemia: il Giappone ha riaperto e il Foodex è di nuovo un appuntamento internazionale ad ampio respiro. Il tema principale del 48° Foodex Japan, dal 7 al 10 marzo a Tokyo, è la "Total Solution of Food": negli ultimi anni, i cibi surgelati e le tecnologie alimentari, compresi i cibi alternativi, hanno guadagnato sempre più importanza e popolarità a seguito dei cambiamenti socio-ambientali, come gli stili di vita delle nuove generazioni di consumatori o gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale. In questo contesto, il Consorzio del Pecorino Romano DOP è presente nello Stand Hall 5, B801 per rappresentare con la sua storia millenaria una tradizione fortemente difesa e rispettata ma che ha saputo modernizzarsi e adeguarsi alle nuove esigenze dei mercati. Un prodotto riconoscibile e riconosciuto, portatore di quei valori espressi dalla DOP come garanzia di qualità e sicurezza. (segue) (Rsc)