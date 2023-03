Sardegna: Consorzio Pecorino Romano in Giappone per conquistare mercato nipponico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per il pecorino romano il Giappone è uno dei Paesi con il maggior incremento dei volumi di Pecorino Romano importati, tanto da avere superato le quantità degli anni pre-pandemia. Per quanto riguarda le quantità esportate, nel 2022 rispetto al 2019 il valore del prodotto esportato è aumentato del 52 per cento a fronte di un incremento delle quantità del 5 per cento. Per avere un’idea immediata della crescita esponenziale, basta pensare che ogni chilo di Pecorino Romano rispetto al 2019 ha aumentato il suo valore del 21 per cento”, dice il presidente del Consorzio Gianni Maoddi. “Questo anche grazie a un progetto triennale da 1 milione di euro, cofinanziato dall’Ue, che abbiamo messo in campo per coinvolgere i ristoranti della cinta metropolitana di Tokyo con una serie di iniziative e attività: sito web e social media, programmi televisivi, materiale promozionale, fiere e manifestazioni, eventi in ristorante”. (segue) (Rsc)