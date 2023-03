Sardegna: Consorzio Pecorino Romano in Giappone per conquistare mercato nipponico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visto il forte consenso e il grande successo, il Consorzio ha deciso di continuare a investire nel mercato giapponese, finanziando per il triennio 2024-2026 un altro progetto, questa volta da un milione e mezzo di euro: proprio in questi giorni sarà pubblicato il bando per la selezione dell’ente esecutore. “Quello giapponese è attualmente uno dei mercati più interessanti per il Pecorino Romano, in particolare nel settore Horeca – sottolinea il direttore generale del Consorzio, Riccardo Pastore – Con la partecipazione a Foodex contiamo di rafforzare ancora questo trend. Il Consorzio sarà anche presente all’ambasciata italiana per una manifestazione alla quale parteciperanno top chef, buyer, influencer, stampa e operatori del settore e che sarà occasione di ulteriori confronti e opportunità”. Anche i giapponesi, dunque, sono stati conquistati da amatriciana e carbonara, cacio e pepe, ma anche dal gusto unico del Pecorino Romano in purezza. “In Giappone c’è un vero e proprio culto per i piatti iconici della tradizione culinaria italiana. E i giapponesi riproducono fedelmente le ricette, rigorosamente con gli ingredienti indicati, cercando la DOP che garantisce la perfetta riuscita del piatto. Una cultura della qualità che alimentiamo con la proposta del nostro straordinario prodotto”, conclude il presidente Maoddi. (Rsc)