India: Nagaland, Neiphiu Rio giura come capo del governo statale (2)

- Lo Stato del Nagaland, nel Nord-est dell’India, istituito nel 1963 con capitale Kohima, ha una popolazione di soli due milioni di abitanti, ma appartenenti a sedici tribù diverse per lingue e costumi (Angami, Ao, Chakhesang, Chang, Dimasa, Khiamniungan, Konyak, Kuki, Lotha, Phom, Pochury, Rengma, Sangtam, Sumi, Yimchunger e Zeme-Liangmai o Zeliang). La lingua konyak, sino-tibetana, è quella prevalente, parlata dal 12 per cento circa della popolazione. Il cristianesimo è la religione maggioritaria, con una quota dell’88 per cento. Il conflitto inter-etnico ha segnato il Nagaland dagli anni Cinquanta del Novecento, limitandone lo sviluppo economico. Lo Stato, prevalentemente montuoso, ha come attività economica principale l’agricoltura, alla quale si affiancano la silvicoltura, l’artigianato, il turismo, i servizi assicurativi e immobiliari. (Inn)