Giappone-Romania: firmata dichiarazione di partenariato strategico

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha incontrato oggi a Tokyo il primo ministro del Giappone Fumio Kishida, col quale ha firmato una dichiarazione congiunta per l'elevazione delle relazioni bilaterali al livello di partenariato strategico. Lo riferisce una nota del governo giapponese. La firma dell'accordo è il risultato di un processo di consultazioni e negoziazioni intrapreso cinque anni da da Iohannis e dall'ex primo ministro del Giappone Shinzo Abe: il Giappone diventa così il secondo partner strategico di Bucarest in Asia, assieme alla Corea del Sud. Oltre alla cooperazione negli ambiti della politica estera e della sicurezza, Iohannis e Kishida hanno discusso delle maggiori opportunità di cooperazione tra i due Paesi, in ambiti quali lo sviluppo di piccoli reattori nucleari modulari, la produzione e distribuzione di idrogeno verde, l'ottica e le infrastrutture, come la linea metropolitana di Bucarest. La firma dell'accordo segna il culmine di una visita di tre giorni di Iohannis a Tokyo, durante la quale il presidente è stato ricevuto anche dall'imperatore Naruhito e dall'imperatrice Masako. (Git)