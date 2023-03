Torino: il vicerettore del Politecnico Corgnati a 'Nova', futuro dell'Ateneo al servizio della società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lei parla di ambizioni e obiettivi dell’Ateneo in anni che sono stati importanti. Ma i prossimi potrebbero essere altrettanto se non più importanti in termini di sfide. Prima tra tutte quella sul cambiamento climatico. Proprio pochi giorni fa Arpa Piemonte ha mostrato che l’aumento della temperatura è più evidente qui rispetto al resto del pianeta. Come risponde l’Ateneo a livello scientifico?Oggi il tema dell’energia va ad essere abbracciato in un tema più ampio che è il cambiamento climatico. I colleghi di Ambiente e Territorio hanno tracciato delle linee di didattica innovativa, avendo anche un master specifico sul tema ed essendo diventati un dipartimento di eccellenza delle due edizioni in cui il Ministero ha bandito questa opportunità. Noi viviamo in un contesto territoriale particolare. In un’area che ha delle situazioni morfologiche che la rendono più soggetta ai cambiamenti climatici, si pone una palestra importante per rispondere a queste difficoltà. Occorre una cabina di regia su questi temi, che metta tutti gli attori attorno ad un tavolo. Questo è il momento perfetto per farlo, perché le relazioni sono eccellenti e si sta operando in questa direzione. Ci deve essere un chiaro piano di azione, sapendo che gli effetti avranno bisogno di periodi di implementazione che vedranno un risultato almeno nel medio periodo. Oggi abbiamo un’opportunità unica, quella del Comune di Torino scelto tra le città che dovranno raggiungere la neutralità climatica. E lì ci sono tutte le opportunità di andare a sperimentare e poi generalizzare quelle azioni che ci consentiranno di portare a livello regionale delle pratiche concrete per la riduzione dell’impatto ambientale. Siamo tutti a lavoro per questo. Io ritengo che già alla fine di quest'anno riusciremo a far vedere che le prime azioni porteranno in campo degli strumenti di analisi, monitoraggio e interpretazione del sistema, che ci permetteranno poi di trovare gli scenari risolutivi migliori per questa nostra area territoriale. Sono confidente in questo.Per quanto riguarda l’aspetto più economico, industriale e di ricerca. Le istituzioni e le università sono in campo per molte iniziative a livello europeo come intelligenza artificiale, automotive e l'autority antiriclaggio. Ci sono tantissime partite che però rischiano di arenarsi e addirittura finire al di fuori, non solo del Piemonte, ma dal nostro Paese. Secondo lei qual’è il problema che mette in difficoltà l’Italia rispetto agli altri paesi?Io sono vissuto nel campo pubblico, quindi nel campo che tiene in mano le decisioni fondamentali per andare a creare quelle condizioni favorevoli per lo sviluppo di iniziative e investimenti di tipo industriale. Sono piuttosto sereno sulle tempistiche, perché hanno carattere quasi sinusoidale, e di conseguenza il nostro ruolo deve essere invece quello di essere preparati come voce unica nel territorio per permettere a chi vuole investire da noi di avere le condizioni per farlo al meglio. Devo dire che questi ultimi anni mi fanno ben sperare in questo senso. E’ evidente che ci sono gruppi di investitori interessati al nostro territorio, perché abbiamo una densità di capacità di produzione tecnologica alta. In questo momento stiamo cercando di costruire una voce unica di risposta ai soggetti che decidono di mettere casa nel nostro territorio. (segue) (Rpi)