Torino: il vicerettore del Politecnico Corgnati a 'Nova', futuro dell'Ateneo al servizio della società (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parliamo del futuro dell’Ateneo. Quali saranno le sfide future? Il Politecnico ha già una sua forza. Secondo lei come può arrivare a nuove tappe e obiettivi con certezza, diventando un riferimento ancora più forte a livello Europeo e mondiale?Cito alcune direzioni. La prima educativo formativa. Il paese ci chiede di formare delle figure tecniche e noi dobbiamo farlo creando le figure che servono nei diversi settori. Chi arriva qui dentro immaginando un futuro di certe discipline, deve essere aperto ad un mercato che va anche in un’altra direzione. Abbiamo un certo disequilibrio tra le aree tecnologiche del nostro Ateneo. Il riequilibrio è un nostro dovere istituzionale. Ci vuole un sistema di evoluzione di didattica che tenga conto dell’evoluzione demografica del nostro sistema Paese. I sistemi che proporremo andranno ad avere un influenza di oltre un decennio. La ricerca deve necessariamente mantenere quel livello di capacità e autorevolezza a livello internazionale. La capacità di trasferire tecnologicamente le ricerche nel nostro territorio in primis, ha un chiaro impatto se noi abbiamo una riconoscibile autorevolezza a livello internazionale. Le due cose sono inscindibilmente legate. L’altro tema è il trasferimento tecnologico. Abbiamo sempre di più nel corso degli anni cercato di lavorare a fianco delle aziende. Dobbiamo individuare le migliori risorse in grado di collaborare con esse. Poi c’è l’ultimo tratto: un Ateneo in grado di dialogare con la società. E’ un tema che tutti oggi ci pongono, ad è giusto che sia così. Riusciremmo ad avere sempre una maggiore capacità di comprensione di come le tecnologie aiuteranno le persone a stare meglio, solo se saremmo i giusti portatori dei messaggi tecnologici. Un Ateneo che apre le porte e dialoga sempre più con l’esterno. Che diventa parte delle riflessioni della società, che si umanizza nei confronti del dialogo con tutti i cittadini. Insomma, un Ateneo per la società e una società in grado di stimolare il nostro Ateneo. (Rpi)