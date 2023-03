Sicurezza: Tajani, serve azione corale contro attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’Italia serve un’azione corale contro gli attacchi informatici. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla XIV riunione plenaria degli ufficiali esperti della Guardia di Finanza in servizio all’estero, in corso alla Farnesina. “Stiamo insistendo molto sul tema della cybersecurity. Gli attacchi dimostrativi sono segnali che ci vengono lanciati. Se avvengono attacchi più profondi per andare a leggere cose riservate, diventiamo militarmente più deboli. Serve un’azione corale di lotta contro gli attacchi cibernetici rivolti contro il nostro Paese”, ha avvertito Tajani. (Res)