Imprese: accordo Intesa Sanpaolo-Gestore dei Servizi Energetici per la crescita sostenibile

- Gestore dei Servizi Energetici (Gse), società del ministero dell'Economia per la promozione dello sviluppo sostenibile, e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto un Protocollo di collaborazione finalizzato a favorire l’integrazione delle tematiche Esg e dello sviluppo sostenibile nell’ambito finanziario e nel tessuto imprenditoriale nazionale. Il Protocollo prevede l’avvio di attività congiunte tra il Gse e diverse strutture della Banca con l’obiettivo di facilitare la valorizzazione dei fattori ambientali nel settore finanziario e di sostenere iniziative di formazione e sostegno alle imprese sui temi della transizione energetica e di modelli innovativi di crescita sostenibili. Tra le varie attività, verranno realizzati nuovi modelli per l’analisi e la valutazione dei rischi climatici e ambientali connessi alla transizione ecologica e le modalità più efficaci di integrazione nel modello di rischio aziendale della Banca. Andrea Ripa di Meana, Amministratore Unico del Gse, commenta “L’accordo con Intesa Sanpaolo rappresenta una conferma del rilievo che le attività di analisi dei rischi della transizione ecologica rivestono per le imprese finanziarie e industriali nazionali che dovranno affrontare nel modo migliore la sfida della decarbonizzazione posta dai mercati e dalla regolazione comunitaria. Quale società dedicata alla promozione dello sviluppo sostenibile, il Gse è lieto di affiancare la prima banca italiana per consolidarne il percorso verso la transizione ecologica.” (segue) (Com)