- L’Italia deve rafforzare la sua presenza nell’area dell’Indo-Pacifico. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla XIV riunione plenaria degli ufficiali esperti della Guardia di Finanza in servizio all’estero, in corso alla Farnesina. “Daremo un segnale con la presenza dell’Amerigo Vespucci, simbolico, ma della voglia dell’Italia di contare anche in quell’area”, ha affermato il ministro. (Res)