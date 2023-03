Estonia: Partito riformatore avvierà negoziati per formazione coalizione con Eesti 200 e Socialdemocratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito riformatore estone avvierà colloqui per la formazione di una nuova coalizione con Eesti 200 e i Socialdemocratici. Questa la decisione del consiglio del Partito riformatore, riunitosi già ieri per definire le possibili alleanze dopo la vittoria elettorale. La premier uscente e leader dei Riformatori, Kaja Kallas, ha spiegato oggi in conferenza stampa che il terreno comune con questi partiti politici è il migliore possibile, in particolare sui temi relativi alla sicurezza, la politica verde e l'autosufficienza energetica. "La mia proposta è di avviare domani i colloqui di coalizione in modo che anche i funzionari del ministero delle Finanze esaminino le possibilità" per il bilancio, ha affermato Kallas. (Sts)