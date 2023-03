Turismo: Chevallard (Confcommercio), Roma hub servizi con 76 per cento imprese in settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consapevoli delle sfide importanti che aspetta la nostra città, Roma sta ridisegnando il suo futuro, rafforzando la naturale vocazione al settore turistico. L'apertura di numerosi alberghi, il consolidamento dell'offerta turistica, costituisce un fattore importante per il futuro di questa città. Ma Roma sta acquisendo anche il ruolo di un grande Hub nazionale di servizi per le imprese. Il terziario, con il 76 per cento delle imprese di commercio turismo e servizi, costituisce l'ossatura vera della nostra città". Lo ha detto il commissario di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard, nel corso della celebrazione del ventennale di Ebit Lazio, a Roma. (Rer)