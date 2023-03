Rifiuti: Piunti (Conou), transizione energetica ed economia circolare devono camminare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Transizione energetica ed economia circolare sono due pilastri che devono camminare insieme. Lo ha detto il presidente del Consorzio nazionale oli usati (Conou), Riccardo Piunti, nel corso del convegno in corso a Roma “Il ruolo dell’economia circolare nella politica energetica europea”, promosso dal Conou e dall’Associazione economisti italiani dell’energia (Aiee). “La transizione energetica – ha proseguito Piunti – non può infatti basarsi solo su interventi di sostituzione tecnologica, ma necessita anche di un cambiamento nei comportamenti, ed è questo che l’economia circolare ci insegna”. “L’energia circolare – ha chiarito – ci mostra la necessità, per farla funzionare, della modifica dei costumi, con l’adozione per esempio della raccolta differenziata”. (Rin)