8 marzo: Terna, otto borse di studio in ambito scientifico tecnologico a donne rifugiate (2)

- Con l’adesione al programma Boost, il gestore della rete elettrica nazionale conferma il grande impegno nel promuovere la gender equality, monitorando costantemente i principali indicatori gestionali che analizzano la parità di trattamento fra uomini e donne, come sancito dal Codice etico del Gruppo. Terna è stata recentemente inserita, per il quinto anno consecutivo, nel Gender equality index (Gei) di Bloomberg, l’indice internazionale che misura le performance aziendali sui temi della parità di genere e dell’inclusione, ed è anche fra le 100 società nel mondo incluse nel Gender equality & inclusion index di Standard & Poor’s, che seleziona le aziende quotate più attente alla parità di genere. (Com)