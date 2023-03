8 marzo: Rossi (Associazione fioristi), evitare venditori di mimose abusivi, lo scorso anno 70mila euro di evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata della Festa della donna rischia – su Milano e hinterland, come in altri territori - di riproporsi il "festival" parallelo dell'abusivismo commerciale nella vendita di fiori, in particolare mimose. L'allarme è lanciato da Roberto Rossi, presidente dell'associazione fioristi di Confcommercio Milano. Lo scorso anno l'associazione fioristi ha stimato che, nella sola area metropolitana milanese, siano stati venduti almeno centomila mazzi di mimose, con un'evasione d'Iva, nella sola giornata dell'8 marzo, stimabile in quasi 70 mila euro. Un fatto che Rossi spera venga scongiurato quest'anno: "Non vorremmo francamente vedere il bis di questo 'festival' – ha infatti detto il presidente dell'associazione fioristi –. Ieri abbiamo scritto all'assessore al commercio ed al comandante della polizia locale per ricordare il problema: sulle strade di Milano occorre una presenza più attiva di controllo. Perché la legge è chiara: la vendita in assenza di autorizzazione commerciale è vietata e la merce, essendo di provenienza abusiva, va sequestrata". (Com)