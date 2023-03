Lavoro: Chevallard (Confcommercio Roma), su concorrenza a ribasso posizioni chiare da amministrazione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo non considerare il tema del dumping contrattuale come estremamente rilevante, ci aspettiamo che proprio sul dumping contrattuale ci siano posizioni chiare da parte dell'amministrazione pubblica, e coloro che sottoscrivono contratti collettivi e che sviluppano forme di bilateralità siano oggetto di priorità degli interventi pubblici". Lo ha detto il commissario di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard, nel corso della celebrazione del ventennale di Ebit Lazio, a Roma. (Rer)