Ricerca: Bernini (Mur) su Einstein Telescope, grandi centri sono "collettori di pace"

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- L'esperienza del Cern ci insegna che le grandi infrastrutture di ricerca sono realtà in grado di valorizzare comparti diversi, e "grandi collettori di pace". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in riferimento alla candidatura dell'Italia per ospitare il progetto Einstein Telescope. Intervenuta oggi al secondo giorno della Conferenza delle Addette e degli Addetti Scientifici e Spaziali 2023, evento in corso a Padova sul tema "La diplomazia scientifica al servizio della crescita dell'Italia", Bernini ha definito "illuminante" la visita al Cern di Ginevra e sottolineato gli sviluppi positivi del nostro Paese nel setore della ricerca. "Stiamo esportando tecnologia, settore in cui prima imparavamo, e siamo naturalmente portati a superare le difficoltà", ha detto Bernini, che ha invitato gli addetti scientifici e spaziali a "fluidificare i rapporti" con l'estero tramite la rete diplomatica.(Res)