Perù: inchiesta su morti nelle proteste, procura convoca presidente Boluarte (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente Dina Boluarte insiste che non lascerà l'incarico e ha ripetuto che il via libera a elezioni generali anticipate è nelle mani del Congresso. "La riflessione, credo, è nelle mani del Congresso, soprattutto della commissione Costituzione, che deve analizzare (la questione), noi come governo, dobbiamo governare", ha dichiarato Boluarte durante una recente visita nella regione di Arequipa, nel sud del Paese. La presidente ha quindi assicurato di non aver mantenuto "alcun silenzio" sulle elezioni e ha ricordato di aver inviato due proposte per far sì che queste si tengano nell'aprile 2024 e nell'ottobre di quest'anno, ma entrambe sono state respinte dal Congresso che, ha aggiunto, ha anche bocciato altre iniziative di destra e di sinistra. (segue) (Brb)