Perù: inchiesta su morti nelle proteste, procura convoca presidente Boluarte (7)

- Il governo degli Stati Uniti si augura che le autorità del Perù possano al più presto trovare un accordo per arrivare ad elezioni anticipate e mettere fine alla crisi aperta con la destituzione e l'arresto dell'ex presidente, Pedro Castillo. "Speriamo che la presidente, Dina Boluarte, e il Parlamento possano trovare un accordo per anticipare le elezioni, e che i peruviani possano avere fiducia nella democrazia", ha detto il sottosegretario del dipartimento di Stato con delega alle Americhe, Brian Nichols, in un discorso tenuto all'Università George Washington. Il governo del presidente Joe Biden segue "attentamente" gli sviluppi nel Paese andino e appoggia "gli sforzi per promuovere l'ordine democratico nel Paese", ha detto Nichols ricordando che per la Casa Bianca il tentativo di Castillo di sciogliere il parlamento, all'origine della crisi, è stato "chiaramente incostituzionale". (Brb)