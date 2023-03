8 marzo: la Capitale celebra l'arte al femminile, dal Colosseo gratis alla musica di 50 Dj romane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso Street art a San Lorenzo: tra Resistenza e diritti civili pone, invece, l’attenzione sulle principali opere d'arte di strada nello storico quartiere, che ne raccontano la storia e l’identità attraverso temi quali la Resistenza, l’accoglienza, la solidarietà e i diritti civili. Infine, appuntamento a piazza di Porta Capena per Egeria e le altre ninfe che secondo gli antichi abitavano l’area e, ancora nel rione Campo Marzio, Meretrici, partorienti, mammane e modelle, una passeggiata per ripercorrere la storia attraverso le vicende delle figure femminili tra il XVI e il XIX secolo. Ed ancora: Fitel Nazionale Coordinamento Donne e l’associazione Ikonica Foto inaugurano la mostra fotografica “Sei bella da morire” sul tema della violenza maschile sulle donne, ospitata dal Caffè Letterario in via Ostiense. I proventi della vendita del catalogo della mostra verranno interamente devoluti a Be free, vooperativa sociale che opera contro tratta, violenze e discriminazioni. (segue) (Rer)