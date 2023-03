8 marzo: la Capitale celebra l'arte al femminile, dal Colosseo gratis alla musica di 50 Dj romane (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiude il ciclo di eventi, venerdì 10 marzo, Female in March, rassegna romana nata nel 2008 in occasione della giornata internazionale della donna e che invade per la prima volta gli spazi dell’Angelo Mai. Come da tradizione oltre 50 tra le più rappresentative Dj ed artiste romane si alterneranno in una staffetta non stop di musica, performance e video. Un appuntamento unico che dà voce alle donne attraverso nuovi linguaggi: mille sfumature artistiche per celebrare insieme il talento e la creatività contemporanea, libera, indipendente e straordinaria nella sua diversità. (Rer)