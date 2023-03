Brexit: decisione Partito unionista su accordo di Windsor prevista non prima di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito unionista democratico (Dup) non prenderà una decisione sul possibile sostegno all'accordo di Windsor, siglato la scorsa settimana dal premier britannico Rishi Sunak e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen prima di aprile. Il leader del Dup, Jeffrey Donaldson, ha rivelato di aver istituito una commissione speciale che impiegherà diverse settimane per esaminare i dettagli dell'accordo di Windsor. Il panel di otto membri - tra cui due ex leader del Partito - riferirà le proprie conclusioni solo entro la fine di marzo. Donaldson ha chiarito che il Dup si prenderà il suo tempo per valutare l'accordo prima di decidere se sostenerlo, e porre fine al boicottaggio ai lavori dello Stormont, il parlamento di Belfast. (Rel)