Cina: esportazioni e importazioni in ulteriore calo a gennaio e febbraio

- Le esportazioni della Cina hanno registrato una contrazione del 6,8 per cento rispetto al primo bimestre dello scorso anno, mentre le importazioni sono calate del 10,2 per cento, secondo i dati pubblicati oggi dalle Dogane cinesi. Nei primi due mesi del 2023 le esportazioni sono ammontate complessivamente a 506,3 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono ammontate a 389,42 miliardi di dollari, risultando in un attivo commerciale di 116,88 miliardi di dollari. I due dati confermano la fase di difficoltà affrontata dalla seconda economia globale, anche se secondo il fornitore di servizi finanziari cinesi Wind le contrazioni dei flussi commerciali sono state più contenute rispetto alle previsioni. (Cip)