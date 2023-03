Migranti: Salvini, dimissioni? O è ignoranza o malafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla richiesta di dimissioni da parte dell’opposizione dopo la tragedia di Cutro, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto: “O è ignoranza o è malafede. La Guardia costiera in questa mattina conta 10 mila uomini e donne in mare e su terra ferma per salvare vite umane. La tragedia - ha sottolineato ai microfoni di Rtl 102.5 -, che ha come unici colpevoli scafisti e trafficanti, non è stata ravvisata come intervento di soccorso dalle autorità internazionali. La Guardia costiera è stata avvisata a tragedia avvenuta”, ha spiegato.(Rin)