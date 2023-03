Siria: voli su aeroporto Aleppo trasferiti a Damasco e Latakia dopo presunto attacco Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli attesi ad Aleppo, nel nord della Siria, sono stati trasferiti presso gli aeroporti di Damasco e Latakia dopo l’attacco aereo attribuito a Israele che ha preso di mira l’aeroporto durante la notte. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti siriano in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa siriana “Sana”. "Dopo l'attacco israeliano che ha colpito l'aeroporto di Aleppo e lo ha danneggiato, è stato deciso di trasferire gli aerei che trasportano aiuti e soccorsi umanitari ai terremotati e i voli regolari presso gli aeroporti di Damasco e Latakia", ha confermato il ministero, spiegando che il personale sta iniziando a ispezionare i danni. Secondo una fonte militare citata da “Sana”, durante la notte le difese aeree siriane avrebbero intercettato alcuni missili lanciati dal Mar Mediterraneo, a ovest della città costiera di Latakia, alle 2:07 (ora locale). Al momento, non ci sono commenti da parte delle forze di difesa israeliane, che generalmente non confermano tali bombardamenti. (Lib)