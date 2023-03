Iraq-Germania: al via la visita della ministra degli Esteri Baerbock a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi la visita in Iraq della ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. A Baghdad, l'esponente dei Verdi incontrerà il capo del governo e il ministro degli Esteri del Paese, Mohammed Shia al Sudani e Fuad Hussein. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per le autorità irachene l'obiettivo del viaggio è rafforzare le relazioni tra Germania e Iraq, in particolare con una cooperazione più intensa nell'energia e degli investimenti. Il ministero degli Esteri tedesco non ha commentato tali dichiarazioni. (Geb)