Francia: nuova giornata di proteste contro al riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in Francia la sesta giornata di proteste contro la riforma delle pensioni, che punta ad innalzare l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Anche questa mobilitazione, come le precedenti, è stata organizzata dai sindacati, che puntano ad aumentare la pressione sul governo mentre il testo di legge questa settimana viene dibattuto in Senato. Molti i settori che oggi incrociano le braccia, come quello dei trasporti pubblici. La Sncf, azienda delle ferrovie statali, ha annunciato un traffico "molto perturbato" con un treno ad alta velocità (Tgv) su cinque in circolazione. La direzione generale dell'aviazione civile (Dgac) ha chiesto alle compagnie aeree di ridurre del 30 per cento i loro programmi di volo per oggi e domani. Il sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt) ha annunciato che le spedizioni di carburante dalle raffinerie del Paese sono state bloccate. A Rennes questa mattina all'alba è stata bloccata un'autostrada fino all'arrivo delle forze dell'ordine, mentre il porto fluviale di Gennevilliers nella regione parigina dell'Ile-de-France, il più grande del Paese, è parzialmente fermo da ieri sera. A Parigi, dove autobus e metropolitane sono quasi completamente fermi, il liceo Racine è stato chiuso dagli studenti. Nella capitale la manifestazione partirà alle 14 da Sèvres Babylone, nel sesto arrondissement, per arrivare a Place d'Italie, nel 13imo arrondissement.(Frp)