India: Meghalaya, Conrad Sangma giura come capo del governo statale

- Conrad Sangma ha giurato oggi come capo del governo dello Stato indiano del Meghalaya. Il politico, presidente del Partito nazionale del popolo (Npp), è al suo secondo mandato consecutivo. Insieme a lui hanno giurato anche alcuni ministri. La cerimonia del giuramento, a Shillong, è stata officiata dal governatore statale, Phagu Chauhan, alla presenza del primo ministro, Narendra Modi, e di altri esponenti di spicco del Partito del popolo indiano (Bjp). Le elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa del Meghalaya si sono svolte il 27 febbraio; lo scrutinio si è tenuto il 2 marzo e l’assemblea si è insediata ieri ed eleggerà il suo presidente il 9 marzo. L’Npp si è confermato il partito di maggioranza relativa, con 26 seggi su 60. Il governo di coalizione di Sangma è sostenuto dal Bjp (due seggi); dal Partito democratico unito (Udp), che ne ha undici; dal Fronte democratico del popolo (Pdf) e dal Partito democratico del popolo dello Stato delle colline (Hspdp) con due seggi ciascuno. All’opposizione ci sono l’All India Trinamool Congress (Tmc) e il Congresso nazionale indiano (Inc), con cinque seggi ciascuno, e Voce del popolo (Vpp) con quattro. Il 27 febbraio si è votato anche nel Nagaland, mentre il 16 febbraio nel Tripura. Anche per gli altri due Stati gli scrutini si sono tenuti il 2 marzo. In giornata giurerà anche il capo del governo del Nagaland, Neiphiu Rio, a Kohima, dove è atteso Modi, mentre domani sarà la volta del Tripura. (segue) (Inn)